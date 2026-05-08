АТОР: В южных аэропортах РФ в ожидании вылета находится 14 тысяч пассажиров

Не менее 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за приостановки работы аэропортов юга России, сообщает АТОР. В основном речь идет о рейсах по стране.

По состоянию на 10.00 мск в южных аэропортах РФ задержаны и отменены уже более 80 рейсов. Отмечается, что наиболее сложная ситуация — в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток.

В АТОР заявили, что с каждым часом простоя количество задержанных рейсов будет увеличиваться.

Ранее российские авиакомпании начали корректировку расписания из-за приостановки работы аэропортов на юге России. Некоторые рейсы задерживаются, другие будут отменены.

Утром 8 мая Минтранс России сообщил о попадании украинских беспилотников в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Эта структура управляет воздушным движением на юге страны. Сейчас схема управления воздушным движением в этом регионе корректируется, временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.