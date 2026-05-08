Областной суд оставил под арестом "Гию Свердловского"

Свердловский областной суд оставил под арестом Георгия Акоева, также известного как "Гия Свердловский".

Напомним, Акоев обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как считает следствие, "Гия Свердловский" имеет уголовный статус так называемого "вора в законе". По этому делу он был арестован в 2025 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, в апреле нынешнего года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Георгию Акоеву срок заключения под стражей. Адвокат подал апелляционную жалобу на это решение. Он просил изменить меру пресечения для своего подзащитного.

Изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, областной суд не нашел оснований для отмены или изменения постановления районного суда. Акоев останется под стражей до 30 мая 2026 года.