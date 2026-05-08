Из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации не работают 13 аэропортов на юге России

13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах временно не работают из-за попадания БПЛА в административное здание аэронавигации.

"Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", - сообщает Минтранс.

Временно приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Сейчас специалисты проверяют работоспособность оборудования и корректируют расписание.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в регионе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА и ракеты. В настоящее время беспилотная опасность в области сохраняется.