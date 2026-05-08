В Год рока в Екатеринбурге открыли памятную доску в честь группы "Агата Кристи"

В Екатеринбурге состоялось открытие памятной доски в честь известной музыкальной группы "Агата Кристи".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мероприятие приурочено к Году уральского рока и Дню радио, который отмечается 7 мая. Памятная доска установлена на фасаде здания по улице Мира, 32.

Место выбрано неспроста: исторически Радиофак УПИ (ныне Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ Уральского федерального университета) связан со Свердловским рок-клубом. Именно здесь учились и начинали свой путь лидеры многих легендарных музыкальных коллективов.

"Открытие памятной доски прославленной группе "Агата Кристи" – это заслуженное признание значимости музыкантов для отечественного рока. Это дань уважения творчеству и той особой атмосфере, которую они создали. Свердловский рок-клуб, 40-летие которого мы широко отмечаем в этом году, – уникальный феномен, давший музыкальному миру множество талантливых исполнителей", - заявил на открытии глава города Алексей Орлов.

О том, что в Екатеринбурге появится табличка рок-группы "Агата Кристи", стало известно в 2024 году. Изначально планировалось, что памятную доску в честь музыкантов установят в 2025 году по случаю 40-летия образования группы.