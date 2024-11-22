В Екатеринбурге появится памятная табличка в честь рок-группы "Агата Кристи"

В Екатеринбурге будет установлена памятная табличка в честь известной рок-группы "Агата Кристи". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Табличка появится на фасаде Института РТФ (улица Мира, 32), где учились участники легендарной команды. Памятную доску в честь музыкантов установят по случаю 40-летия образования "Агаты Кристи".

Кроме этого, в Екатеринбурге установят еще несколько табличек в честь известных горожан. Так, одна появится на фасаде здания Клинико-диагностического центра (улица 8 Марта, 78 в), носящего имя заслуженного врача России, лауреата премии Татищева и де Геннина, основателя больницы Якова Бейкина.

На другой табличке будет изображен директор Свердловских городских электрических сетей Виктор Суетин. Она расположится на здании по адресу улица Бориса Ельцина, 1. Суетин внес большой вклад в развитие и модернизацию энергетического комплекса города.

Наконец, еще одну памятную доску посвятят художнику, графику и почетному гражданину Екатеринбурга Виталию Воловичу. Табличку установят на фасаде дома живописца по адресу улица Луначарского, 171.

Как добавили в мэрии, решения об установке табличек уже утвердила комиссия по топонимике уральской столицы.