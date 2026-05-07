Парады Победы в Новороссийске и Краснодаре состоятся – губернатор

В Новороссийске и Краснодаре парады Победы состоятся, решение было принято совместно с силовыми и военными структурами, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Мы живем в непростое время ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха, но благодаря профессионализму наших военных и правоохранителей - мы справляемся. Проведение праздничных мероприятий в текущих условиях — это высокая ответственность, поэтому сейчас принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности и того, чтобы все прошло в штатном режиме", - сказал Кондратьев.

Он прокомментировал решение о проведении парадов так: "Мы выросли на примерах доблести и славы народа-победителя. И сегодняшние мальчишки и девчонки, жители нашей Кубани должны испытывать чувство гордости за наших земляков, иметь возможность посещать военные парады".