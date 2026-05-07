В России отменили шествия "Бессмертного полка"

В городах России в этом году не будет традиционного шествия "Бессмертного полка". Акция пройдет в "электронном формате", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

По словам Пескова, очный формат у "Бессмертного полка" останется "в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес" к этому проекту.

Ранее стало известно, что парад в честь 9 Мая в этом году пройдет в измененном формате - на мероприятии не будет задействована военная техника. Также на фоне угроз Киева будут приняты дополнительные меры безопасности Владимира Путина в День Победы.