В результате атаки БПЛА на Пермь пострадал мужчина

В Пермском муниципальном округе в результате атаки БПЛА повреждено административное здание, сообщил в соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Жертв нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи.

Губернатор поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий в поврежденных зданиях.