Финансовые маркетплейсы пожаловались на Яндекс в ФАС

Ассоциация финансовых маркетплейсов подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу на компанию "Яндекс". Как сообщает РБК, участники рынка недовольны тем, что ИТ-гигант создает неравные условия для работы. Организация утверждает, что поисковик изменил правила показа результатов. Теперь над обычными ссылками система ставит специальное окно - виджет. В нем пользователь может сразу посмотреть информацию о банковских услугах, не переходя на другие сайты. По данным ассоциации, с начала 2026 года такие блоки появляются более чем в 80% случаев при поиске финансовых продуктов.

Директор ассоциации Мария Князева считает, что поиск перестал быть просто инструментом для навигации. Теперь алгоритмы системы сами выбирают выгодные предложения, что мешает честной конкуренции. В объединение входят такие крупные игроки, как "Банки.ру", "Сравни" и "Финуслуги". Они настаивают, что работу финансовых платформ должен контролировать Центробанк, а проводить операции нужно на отдельных сайтах, а не на странице поисковика.



В "Яндексе" ответили, что пока не видели жалобу. Представители компании подчеркнули, что их информационные блоки работают по прозрачным правилам, которые не менялись и открыты для всех партнеров.

Сообщалось, что поиск "Яндекса" начал занижать позиции официальных Telegram-каналов властей, отдавая приоритет ссылкам на мессенджер Max. На этом фоне многие ведомства и чиновники фактически забросили свои страницы в Telegram.