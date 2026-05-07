Пермь вновь подверглась атаке беспилотников: один из ударов пришелся на жилой дом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в соцсетях об атаке вражеским беспилотником одного из промышленных предприятий Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет.

Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим "Беспилотной опасности". Работает оперативный штаб.

"В случае включения локальных систем оповещения направляйтесь в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов. Напоминаю про запрет распространения в СМИ и социальных сетях фото и видео с беспилотниками и последствиями их прилетов", - заявил глава региона.

Отметим, что в соцсетях очевидцы сообщают об ударе беспилотника в крышу одного из жилых домов. В нескольких квартирах вылетели оконные рамы. От удара частично разрушена кирпичная кладка и выбиты окна с 11 по 17 этаж. Учеников ближайших школ эвакуировали в подвалы.