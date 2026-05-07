В Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет вспышку хантавируса

Рекордная за десять лет вспышка хантавируса зафиксирована в Аргентине, пишет РИА Новости.

Как сообщил местный Минздрав, в эпидемиологическом сезоне 2025/2026 подтвержден 101 случай болезни.

Ранее вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере в Атлантическом океане. По последним данным, трое человек погибли. Также сообщается, что в Швейцарии у пассажира, который недавно сошел с лайнера, обнаружен хантавирус – его госпитализировали.

Ранее Роспотребнадзор запросил информацию у властей Нидерландов из-за ситуации на круизном судне MV Hondius. Чтобы опасная инфекция не попала в Россию, сотрудники санитарной службы теперь тщательнее проверяют людей во всех пунктах пропуска на границе, сообщили в ведомстве.

Хантавирус переносится грызунами и их выделениями, например, фекалиями. Болезнь известна в России как мышиная лихорадка. Вакцины от нее нет, а смертность составляет – в зависимости от типа вируса – 10-50%.