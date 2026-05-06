Венгрия вернула Украине деньги и золото, изъятые у инкассаторов "Ощадбанка"

Венгрия вернула Украине деньги и ценности, изъятые в марте этого года у инкассаторов украинского государственного "Ощадбанка", когда те ехали из Австрии в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это "важным шагом в отношениях с Венгрией".

"Сегодня были возвращены средства и ценности "Ощадбанка", захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона незаконно задержала украинских инкассаторов. Людей нам удалось вернуть быстро, и теперь средства и ценности полностью находятся на украинской территории", - заявил Зеленский, поблагодарив Венгрию "за конструктивный и цивилизованный шаг".

Задержание случилось еще при правительстве Виктора Орбана, во время обострения как внутриполитической борьбы в Венгрии перед выборами, так и венгерско-украинских отношений из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили украинцы (всего было задержано семь человек), могли принадлежать мафии. По его словам, с января через Венгрию таким образом было перевезено $900 млн, 420 млн евро и 146 кг золота.

В момент задержания инкассаторы везли $40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота – это уже сообщили в "Ощадбанке". Там добавили, что перевозка средств и ценностей осуществлялась в соответствии с международным контрактом с австрийским Raiffeisen Bank.

"У нас есть ряд серьезных вопросов по этому поводу. Во-первых, это огромная сумма наличных денег, и зачем украинцам нужно было перевозить такую огромную сумму. Если это действительно транзакция между банками, то справедливо возникает вопрос, почему банки не проводят расчеты между собой путем перевода, зачем вообще такая большая сумма наличных денег должна проходить через Венгрию", - заявлял тогда министр. Будапешт возбудил уголовное дело по статье об отмывании денег.

После победы на парламентских выборах в Венгрии оппонент Орбана Петер Мадьяр не стал комментировать сроки передачи Украине изъятых ценностей.