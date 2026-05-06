Суд запретил распространять экстремистские материалы на сайте "ЯПлакалъ"

Суд запретил распространять юморески экстремистской направленности на одном из старейших в России развлекательный порталов – сайт "ЯПлакалъ".

Чертановский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры. Надзорное ведомство сочло, что сайт "ЯПлакалъ" и еще два портала с анекдотами содержат материалы, оскорбляющие людей по национальному и расовому признаку, пишет Telegram-канал Baza.

Прокуроры во время проверки обнаружили в открытом доступе (сайт доступен без регистрации и пароля) "материалы, унижающие человеческое достоинство и оскорбляющие людей по национальному или расовому признаку".

Администраторы портала "ЯПлакалъ" заявляют, что "официальных жалоб не поступало". "Все жалобы РКН всегда выполняются, думаем, что это вброс\фейк", – говорится в сообщении.

Сайт с приколами, анекдотами и "фотожабами" был создан в 2004 году выпускниками пермской физико-математической гимназии. С нулевых и до начала 20-х годов входил в сотню самых посещаемых ресурсов в Рунете. В 2014 и 2015 годах развлекательное сообщество "ЯПлакалъ" удостоилось "Премии Рунета" в номинации "Народное голосование" — "Сообщество Рунета", а в 2018 году — в номинации "Народное голосование" — "Интернет-проект".