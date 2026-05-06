В России создадут спецхабы и электронные реестры для рабочих

МВД России подготовило законопроект о масштабном эксперименте по организованному набору иностранных рабочих. Ведомство планирует провести проверку новых правил с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года. Власти хотят полностью контролировать путь трудового мигранта - от момента приезда до заключения договора с конкретным работодателем, пишет РИА Новости.

Министерство внедрит реестровую модель: теперь компании и заказчики услуг смогут нанимать иностранцев только после включения в специальный электронный список. Самих работников также внесут в отдельный реестр. Для тех, кто только прибыл в страну, правительство создаст миграционные хабы. В этих центрах иностранцы будут временно жить и проходить все проверки: медицинский осмотр и обязательную сдачу геномных данных (ДНК). Проводить эти процедуры будут только государственные клиники из утвержденного списка.

МВД также предложило изменить Трудовой кодекс. Теперь работодатели смогут заключать с участниками оргнабора только срочные трудовые договоры. За включение в реестры и выдачу электронных карт мигрантам придется платить госпошлину. При этом граждан стран Евразийского экономического союза ведомство хочет освободить от этих трат. Еще одно важное новшество касается налогов: все 100% подоходного налога от таких работников пойдут напрямую в бюджеты регионов. Если парламент примет закон, новые правила заработают с 2027 года.

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о создании специальных счетов для работодателей, которые нанимают мигрантов. На этих счетах компании будут заранее резервировать деньги для оплаты возможных штрафов или депортации иностранных сотрудников. Если рабочий нарушит закон и не оплатит штраф вовремя, деньги автоматически спишут со счета нанимателя.