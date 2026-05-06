Минпромторг запустил конкурс на продление срока службы самолетов SSJ-100

Минпромторг России объявил конкурс на проведение масштабных работ, которые улучшат характеристики отечественных самолетов SSJ-100. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Специалисты займутся повышением надежности лайнеров, увеличением их ресурса и сохранением летной годности всего авиапарка. Главная задача этих исследований - сделать так, чтобы самолеты реже ломались и дольше оставались в строю.

Сейчас ресурс разных моделей "Суперджета" составляет от 10 до 15 тысяч полетов, а срок их службы ограничен 15 годами. Новая программа, которую планируют реализовать с 2026 по 2028 год, должна изменить эти цифры. Инженеры увеличат количество возможных рейсов до 15-20 тысяч, а срок эксплуатации самолетов продлят до 20 лет.

Власти организуют работу в три этапа. Эксперты проведут испытания корпуса самолета и его деталей, проверят работу узлов и систем на специальных стендах, а также во время наземных и летных тестов. Эти проверки помогут заменить иностранные компоненты российскими аналогами и усовершенствовать конструкцию судов. Ведомство принимает заявки на участие в конкурсе до 14 мая. Цена контракта начинается от 4,5 млрд рублей, а завершить все исследования исполнитель должен до 20 декабря 2028 года.