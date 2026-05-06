Свердловский депутат Максим Иванов решил уйти из Госдумы

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов покидает парламент. Об этом политик сообщил в своих соцсетях.

"Принял решение отказаться от переизбрания в новый состав Государственной Думы. Накануне написал заявление о снятии своей кандидатуры с предварительного голосования "Единой России". Избираться в какую бы то ни было иную думу также не планирую. Эпоха парламентаризма в моей жизни завершается", - заявил Иванов.

В какой сфере он собирается продолжать карьеру, депутат не уточнил.

"Впереди – новое направление и много работы, где свой опыт и знания смогу применить в интересах России более продуктивно. Справимся!", - отметил Максим Иванов.

Будучи депутатом Госдумы, Иванов решал различные проблемы участников спецоперации. Так, однажды он помог матери погибшего участника СВО из Красноуральска разобраться, где "затерялся" орден Мужества, которым был награжден ее сын. Также депутат разбирался в ситуации находящегося на передовой свердловского бойца, которого оставили без выплат.

Кроме этого, Максим Иванов рассказывал про афериста, который обманул участника СВО из Свердловской области. Еще депутат признавался, что у него накопились вопросы к "Почте России" из-за шедшего целый год письма.