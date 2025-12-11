Полиция займется аферистом, обещавшим "устроить в госпиталь" свердловского бойца СВО

История про афериста, который обманул участника СВО из Свердловской области, получила продолжение. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Ранее он рассказывал о мошеннике, который взял у раненого свердловского бойца деньги за якобы "госпитализацию в военный госпиталь". В итоге тот остался и без денег, и без госпитализации.

Как сообщил Максим Иванов в своем Telegram-канале, после обращения уральца он направил депутатский запрос в прокуратуру Свердловской области. Из ответа выяснилось, что полиция еще 1 ноября оперативно вынесла отказное по заявлению пострадавшего. После вмешательства прокуратуры решение было отменено и доследственная проверка возобновлена.

"Надеюсь, она будет проведена более тщательно. Вообще, решение нашей полиции, конечно, странное. Учитывая, как в других регионах СОБР жестко и бескомпромиссно "пакует" дельцов, совершающих экономические преступления в отношении ветеранов СВО", - отметил Максим Иванов.

Депутат добавил, что продолжит следить за ситуацией.

Недавно он рассказывал о другом случае, когда свердловского ветерана, ставшего инвалидом на СВО, оставили без пособия.