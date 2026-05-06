В Кремле заявили о необходимости "госзаказа на светлое будущее"

В Кремле считают, что современная фантастика – в литературе и кино – негативно влияет на общество и молодежь в частности и не формирует у подрастающего поколения надежд на что-то светлое. Об этом говорится в статье замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексея Семенова "Архитектура будущего – конструирование смыслов", опубликованной в № 5 журнала "Государство". Выжимки из публикации появились в "Ведомостях".

Семенов пишет, что мир живет "в эпоху тотальной тревожности", а "позитивный образ будущего оказался стерт из общественного сознания и когда человечество разучилось мечтать о светлом будущем".

Государству нужно работать с фундаментальными убеждениями человека, считает автор. Сейчас фантастика показывает "сплошной мрак", постапокалиптичный мир. А раньше снимались фильмы вроде "Назад в будущее".

"В этом и кроется главная ловушка антиутопий: лишая нас манящей картинки завтрашнего дня, массовая культура парализует нашу способность созидать это будущее сегодня", - рассуждает представитель Кремля.

Семенов считает, что в советское время удачно проектировали реальность с помощью научной фантастики: "В ту эпоху существовала выверенная идеологическая модель, и вся мощь огромного государственного аппарата работала на формирование и поддержание образа позитивного будущего. По сути, существовал системный госзаказ на демонстрацию преимуществ грядущего строя – общества всеобщего равенства, братства и отсутствия классового расслоения".

"Без системного развития качественной смысловой фантастики сегодня государство рискует оказаться безоружным в будущем", - заключает автор.