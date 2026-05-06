ФСБ сообщила о задержании агентов СБУ в четырех городах России

Сотрудники ФСБ задержали пятерых пособников спецслужб Украины, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры.

Задержания прошли в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. По данным ФСБ, злоумышленники собирали сведения о российских военнослужащих, участвующих в СВО. Полученная информация предназначалась для совершения диверсий и терактов.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержаны граждане РФ, которые в соцсетях и мессенджерах оправдывали атаки ВСУ на инфраструктуру и теракт на Крымском мосту, а также призывали к диверсиям.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего по заданию украинских кураторов взорвать самодельное взрывное устройство у объектов Минобороны. Злоумышленник сам установил контакты с боевиками. По их заданию он прибыл в Москву для совершения теракта с использованием СВУ, после которого ему был обещан выезд на Украину.