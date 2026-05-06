Наказание Германии? США не передадут обещанные Байденом "Томагавки"

США решили не передавать Германии обещанные предыдущим президентом Джо Байденом ракеты "Томагавк". Наряду с выводом части американских войск из страны это станет еще одним наказанием ее за неправильную позицию, пишет Politico.

Ракеты были обещаны Байденом в 2024 году. Однако Трамп теперь передумал. Он очень недоволен высказыванием канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Иран фактически унизил США, которые не знают, как им теперь выйти из войны без потери лица. У Белого дома нет никакой стратегии, а вот Иран действует на дипломатическом поприще очень умело и хорошо использует слабые места американцев, которые обнажились в этой военной авантюре, считает Мерц. Он и ранее критиковал действия Вашингтона на Ближнем Востоке.

В ответ на это Трамп, вероятно, не только сократит американские войска в Германии, но и выведет специализированное подразделение, предназначенное для базирования ракет "Томагавк", полагает издание. А Берлин останется с "брешью в обороне" без возможности ее быстро закрыть. Немцам придется модернизировать ракеты Taurus, но они не смогут стать полноценной заменой. Не исключено также, что Трамп давит на Германию, вынуждая покупать американское оружие.