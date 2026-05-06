Куба обвинила Рубио во лжи о "некомпетентных коммунистах"

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья решительно отверг заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что нефтяной блокады острова якобы нет. И обвинил того во лжи.

Рубио заявил, что Куба ранее получала бесплатную нефть из Венесуэлы, но бóльшая ее часть властями острова будто бы перепродавалась.

В ответ Паррилья напомнил о недавнем указе президента США Дональда Трампа, который ввел дополнительные пошлины на поставки нефти на Кубу. Так, за четыре месяца на остров прибыл всего один танкер с топливом - российский. А поставщиков запугивают и угрожают им, что является грубым нарушением принципов свободной торговли и свободы судоходства, подчеркнул Паррилья. Рубио же бессовестно лжет.

Сын кубинских эмигрантов, Рубио накануне набросился на правительство Кубы, экономическая модель которой якобы не работает, а власти не способны это исправить по причине коммунистических взглядов и некомпетентности. На самом деле против страны введена жесточайшая блокада, напоминают власти.

Интересно, что простые американцы, не симпатизируя к Кубе, не поддерживают, однако, политику ее блокады, считая это бесчеловечным. Так, в марте опрос YouGov показал, что 46% выступают против блокирования поставок нефти на остров. Поддерживают эти меры лишь 28%, остальные не определились.

Куба покрывает не более трети потребностей в топливе за счет собственного производства.