04 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

Особый район: "Атом" начал строительство второй очереди проекта "Северный Химмаш"

В Екатеринбурге "Атом" продолжает возведение нового микрорайона на Химмаше. Холдинг начал строительство второй очереди проекта "Северный Химмаш".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительного холдинга "Атом", в квартале улиц Южногорская – Славянская – Химмашевская появятся два дома 9 и 17 этажей. Общая площадь жилых и коммерческих помещений в них составит 13 тысяч 895 квадратных метров. Здесь будут представлены классические семейные квартиры с функциональными планировками, просторными гостиными и разным количеством спален, а также планировки с кухнями-столовыми и мастер-спальнями, как и в первой очереди проекта. Вместе с новыми домами появятся соседский центр, офисы и предприятия сферы услуг.

Рендер проекта "Северный Химмаш" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

"Для "Атома" Химмаш – особый район. Мы бережно относимся к его истории и традициям, нам важно не просто сохранить для жителей его уникальные преимущества и инфраструктуру, но и привнести новые современные возможности. Еще в начале 2000-х мы построили здесь несколько жилых домов, в том числе на улице Орденоносцев – сегодня это одна из самых узнаваемых архитектурных доминант района. В ходе подготовки города к чемпионату мира по футболу, в рамках госконтракта мы реконструировали стадион "Химмаш" в одноименном парке по соседству с новым кварталом. А в прошлом году мы выступили с инициативой и благоустроили часть парка: оборудовали со стороны строящегося квартала входную группу с арт-объектом, связали квартал с тропиночной сетью парка и сделали универсальную спортивную площадку для игр в мини-футбол, баскетбол", - рассказал руководитель проектов "Атома" Павел Шошкин.

Строительство второй очереди проекта "Северный Химмаш" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

В новой очереди проекта удовлетворят запрос жителей микрорайона на безопасность и установят IP-видеокамеры в холлах первых этажей и лифтах, у парадных входов и на территории дворов – в первой очереди проекта это уже реализовано. Соседство с парком определяет размещение функциональных зон: шумные активности и занятия спортом предполагается перенести на территорию парка, где уже есть спортивные площадки, беговые дорожки и зоны для активного отдыха, в то время как в уютных внутренних дворах без машин можно будет спокойно поиграть с друзьями в настольный теннис, шахматы, домино или просто посидеть на скамейке в тени деревьев, пока самые маленькие жители бегают на оборудованной песочницами и горками детской площадке. В основу концепции жилого квартала легла ностальгическая отсылка к атмосфере советских парков, а местной доминантой стала статуя девочки с книгой, установленная во дворе.

По результатам опроса жителей Химмаша, который холдинг "Атом" провел перед началом строительства нового квартала, большинство людей любят свой микрорайон, поэтому ждут появления здесь современной инфраструктуры, сетевых кафе, магазинов, предприятий сферы услуг и, конечно, современного комфортного жилья. Также, параллельно вводу новых очередей, будет идти работа по дальнейшему развитию парка с учетом пожеланий местных жителей, чтобы сделать его территорию еще более комфортной и многофункциональной.

Теги: Химмаш, проект, район, строительство, Атом, Екатеринбург


