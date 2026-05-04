В Екатеринбурге открыли центр подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи

В Екатеринбурге открылся центр подготовки добровольцев для Международного фестиваля молодежи-2026, который пройдет осенью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, центр расположен на базе Уральского федерального университета. Его основной задачей станет проведение собеседований с волонтерами, подавшими заявки на фестиваль, и их обучение.

Всего по России будет работать более 25 центров подготовки волонтеров. После собеседований для добровольцев начнется образовательная программа.

В день открытия центра в уральской столице официально стартовала рекрутинговая кампания. Первые кандидаты в волонтеры уже получили приглашение на собеседование.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Сообщалось, что на него поступили заявки из 150 стран мира.