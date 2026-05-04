В Туапсе вывезли 17 тысяч кубометров загрязненного грунта

В Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси при ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе. Из этого объема более 1,8 тысячи кубометров собрано за последние сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 730 человек. Также в Туапсе, в том числе с участием волонтеров, продолжают убирать общественные пространства – вывозят мусор с улиц, дворов, парков, спортплощадок.

За последние недели ВСУ несколько раз атаковали Туапсе с помощью дронов, в результате произошли пожары на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе. В Туапсинском муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня.