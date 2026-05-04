Цена паспорта РФ вырастет до 50 тысяч

Правительство России предложило повысить стоимость оформления гражданства и других документов для иностранцев. Соответствующий пакет законопроектов уже поступил в Госдуму и появился в электронной базе. Теперь за получение российского паспорта или выход из гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей. Власти также планируют поднять цену за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, а за его замену - до 6 тысяч рублей, сообщает КП.

Новые правила коснутся и тех, кто потерял или испортил разрешение на временное проживание. В таких случаях за новый документ нужно будет отдать 5 тысяч рублей. Столько же составит пошлина для студентов, которые получают разрешение на проживание ради учебы. При этом правительство сохранило льготы для некоторых категорий граждан. Например, платить за гражданство не придется бывшим гражданам СССР и участникам программы по переселению соотечественников.

Также от пошлины освободят иностранцев, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ на срок от одного года в период СВО. Это право получат и члены их семей. Льгота продолжит действовать даже в случае гибели или смерти военнослужащего. Пока депутаты рассматривают эти инициативы, текущие цены на государственные услуги остаются прежними, но в будущем оформление легального статуса в стране станет значительно дороже.