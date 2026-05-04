Кравцов признал ошибкой инклюзию в образовании

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов признал ошибкой инклюзию в образовании. Об этом он заявил на встрече с экспертами, посвященной Стратегии развития системы образования, сообщил участник встречи преподаватель колледжа, участник СВО Денис Чувашев.

Инклюзия (лат. - включение) - это принцип изменения общества и институтов, состоящий в вовлечении всех людей, независимо от их особенностей, в том числе отклонений, под предлогом создания условий каждому человеку участвовать в социальной жизни. В российском образовании инклюзия стала идеологической основой для закрытия специальных коррекционных учреждений для детей с особыми потребностями и особенностями развития и перевода их в обычные школы.

В результате такие дети в обычных классах не могут учиться сами и не дают учиться обычным детям, говорят все эксперты, выделяя это как одну из главных проблем в системе образования. Это признал и Кравцов.

"Я вам скажу, что то решение, которое было принято по поводу инклюзии, инклюзивного образования, оно откуда взялось? Из опыта европейских стран. И эта идея оказалась ошибочной", - сказал министр.

При этом власти не говорили о том, что планируют восстанавливать специальные учреждения. Учитель Михаил Богданов считает, что одних слов мало - нужны действия, в том числе на нормативном уровне.