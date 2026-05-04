Первоклассников предложили учить на ковриках под открытым небом

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил школам необычный формат занятий. Он считает, что учителя могут проводить уроки для первоклассников прямо на улице, используя мягкие коврики. Об этом сообщает ТАСС.

Автор идеи предлагает выводить детей на свежий воздух в сентябре и мае, если на улице стоит хорошая погода. По его мнению, такая обстановка идеально подходит для изучения ботаники и природоведения. Особенно удобно это будет школам, которые имеют собственный сад или закрытую территорию.

Владислав Гриб уверен, что занятия на природе помогут детям переключиться и сделают учебу интереснее. Он отметил, что педагоги за рубежом давно используют такую практику. По мнению замсекретаря ОП, выход за пределы школьных стен поднимет интерес первоклассников к знаниям и пойдет им на пользу.

