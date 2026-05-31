Мозг умершего хоккеиста-чемпиона Лемье отдадут на исследования

В США отдадут на исследования мозг умершего четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Клода Лемье.

Содержимое черепа спортсмена отдадут в центр хронической травматической энцефалопатии Бостонского университета. Исследование мозга станет частью исследований долгосрочных последствий повторяющихся ударов по голове и черепно-мозговых травм. О передаче сообщил сын экс-хоккеиста Брендан Лемье.

О смерти хоккеиста стало известно 28 мая. Спортсмена нашли мёртвым в 3:00 по местному времени в принадлежащем его семье офисе во Флориде. Тело обнаружил его сын, обеспокоенный тем, что отец не вернулся домой, пишет РИА Новости. Во время своей спортивной карьеры Лемье провел 1 тыс. 215 матчей в НХЛ и набрал 786 очков (379+407).