В Омске на берегу Иртыша нашли тело пропавшей сапбордистки

В Омске нашли тело сапбордистки Ольги Симочкиной, пропавшей несколько дней назад вместе с Анатолием Бойко. Напомним, пара ушла на сплав по Иртышу и не вернулась.

"Появилась информация, что сегодня утром Ольга Симочкина обнаружена друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка",— сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Напомним, сотрудники полиции выяснили, что Анатолий и Ольга увлекаются катанием на сапбордах. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в легкую одежду (шорты и футболки), при себе имели сапы. Точный маршрут они никому не оставили. Во время их предполагаемого путешествия по реке в регионе резко испортилась погода, было холодно и ветрено.