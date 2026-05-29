Ракетная опасность впервые объявлена на Ямале, передает корреспондент Накануне.RU.

Жителям региона пришли смс-оповещения.

Полпред президента УрФО Артем Жога сообщил, что опасность действует на территории всего округа.

"Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим "Ракетная опасность". Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности", - говорится в сообщении.

Соблюдайте правила действий в случае ракетной опасности: