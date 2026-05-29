Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

МВД: 3,5 тысячи иностранцев попросили убежища в России ради традиционных ценностей

Глава МВД России Владимир Колокольцев привел свежую статистику по выдаче разрешений на временное проживание. Около 3,5 тысячи иностранных граждан подали заявки, так как разделяют традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны. Министр подчеркнул, что ведомство уже одобрило 90 процентов этих обращений. Полиция отказала лишь одному проценту заявителей, а остальные документы специалисты еще изучают, пишет РГ.

С сентября 2024 года в России действует указ президента, который упростил въезд и оформление документов для таких иностранцев. Теперь люди, которые поддерживают российские ценности, могут получить РВП на три года без лишних сложностей. Этот статус позволяет им в будущем оформить вид на жительство, а затем подать заявление на получение российского гражданства. Таким образом государство помогает тем, кто хочет переехать в Россию по идейным соображениям.

Ранее сообщалось, что госдума планирует в 5-15 раз поднять госпошлины для мигрантов: например, получение гражданства подорожает с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, вырастут цены и на выдачу вида на жительство и разрешений на работу. Власти объясняют это ростом трат на проверки, однако депутат Ирина Филатова (КПРФ) считает, что простое ужесточение сборов не решит проблему.

Теги: иностранцы, переезд, убежища


