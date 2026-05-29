СМИ: На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана произошла авария

На крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз на северо-восточном берегу Каспия произошла авария. Предположительно, инцидент произошел 26 мая, передает Reuters. Из-за этого объем добычи снизился со 125 тыс. до 5-10 тыс. тонн. Источники агентства сообщают, что инцидент также повлиял на поставки в систему Каспийского трубопроводного консорциума, являющегося ключевым экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

По данным источников, на восстановление уровня добычи потребуется около недели.

Месторождение разрабатывается совместным предприятием, в котором 50-процентная доля у корпорации Chevron, еще 25% - у ExxonMobil, 20% - у "КазмунайГаза" и еще 5% у "ЛукАрко" ("дочка" ЛУКОЙЛа).