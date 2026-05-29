Движение транспорта по улице Волгоградской в Екатеринбурге перекроют на месяц

Движение транспорта по улице Волгоградская в Екатеринбурге перекроют с 15 июня по 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Из-за этого автобус маршрутом №72 "Южная подстанция – НПЦ Онкология" временно изменит схему движения.

На участке в районе дома № 38 по улице Чердынской специалисты ООО Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент" будут строить тепловые сети по улице Волгоградской.

Автобус будет следовать:

к конечной остановке "НПЦ Онкология" по улицам: Серафимы Дерябиной (дублер) – Зоологическая – Волгоградская и далее по маршруту. Временно отменяется остановка "Серафимы Дерябиной";

к конечной остановке "Южная подстанция" по улицам: Волгоградская – Зоологическая – Серафимы Дерябиной и далее по маршруту. Временно отменяются остановки "Ухтомская" и "Серафимы Дерябиной".

На период объезда высадка/посадка пассажиров будет осуществляться на всех действующих остановках. Автомобилисты же смогут объехать участок по улицам: Волгоградская – Репина – Начдива Васильева – Серафимы Дерябиной.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.