Дума и Прокуратура Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и Прокурор Астраханской области Александр Гулягин подписали соглашение о взаимодействии в сфере правотворческой деятельности.

Взаимодействие в рамках подписанного соглашения позволит еще более эффективно выполнять общие задачи в сфере нормотворчества, включая обмен материалами и сведениями по вопросам совершенствования региональной нормативной базы, а также анализ практики применения действующих нормативных правовых актов с целью определения согласованных подходов по вопросам нормотворчества.

"Соглашение позволит регламентировать наши отношения в ходе правотворческой деятельности. На протяжении многих лет прокуратура области принимает самое активное участие в данной работе, обеспечивая верховенство закона. Современное законодательство развивается стремительно, наша совместная задача – не просто оперативно реагировать на изменения, но и совершенствовать его с учетом интересов граждан», – отметил спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания.