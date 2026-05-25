ФСБ предотвратила теракт на газовозе в порту Усть-Луга

Теракт предотвращен в порту Усть-Луга Ленинградской области на прибывшем из Бельгии заминированном газовозе "Аррхениус". Об этом сообщили в ФСБ России.

Судно после загрузки должно было отправиться в турецкий порт Самсун. По данным Следственного комитета, оно зашло в морской порт 20 мая. В ходе осмотра водолазы обнаружили морские магнитные мины в районе машинного отделения, прикрепленные снаружи.

Взрывные устройства изготовлены, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства, сообщили в ФСБ. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг.

По оценке экспертов, газовоз не могли заминировать в России. В Бельгии же судно сутки продержали на стоянке - якобы из-за забастовки работников порта в Антверпене. Об этом рассказал капитан в ходе опроса.

СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям - покушение на террористический акт и незаконный оборот взрывных устройств.