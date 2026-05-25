25 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Denes Erdos / AP

СМИ: Мадьяр разочаровал ЕС из-за своей позиции по России

ЕС столкнулся с тем, что, пытаясь заменить прошлого премьера Венгрии Виктора Орбана, он помог новому - Петеру Мадьяру, но тот не стал подчиняться антироссийским указаниям Брюсселя. И в этом смысле не слишком отличается от старого. Об этом пишет швейцарское издание Die Weltwoche.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники ЕС начинают осознавать, что их надежды во многом не оправдались. Это привело к разочарованию в европейских столицах. Ключевым моментом является отсутствие у Мадьяра русофобских настроений. Он высказался о возможном возобновлении закупок российского газа европейскими странами по завершении украинского конфликта и напоминает, что географию не изменить.

Также Мадьяр подчеркивал суверенитет Венгрии, как и других членов ЕС, в вопросах энергетической политики. Он акцентировал внимание на праве Будапешта самостоятельно выбирать партнеров для сотрудничества, в том числе намекая на продолжение закупок российской нефти и газа. Как заявила новый глава МИД Венгрии Анита Орбан, страна будет продолжать выступать против санкций, наносящих ущерб ее национальным интересам.

Кроме того, Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС. Впрочем, другие страны ЕС тоже, но Мадьяр не стесняется говорить об этом открыто.

Теги: Мадьяр, Венгрия, ЕС


