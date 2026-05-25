Васильева: У ИИ-учителей будущего нет

Глава Российской академии образования Ольга Васильева уверена в том, что педагогам не грозит замена на искусственный интеллект (ИИ). По ее мнению, концепция "сетевых учителей" не имеет перспектив.

Эта позиция основана на том, что, хотя ИИ и может найти ответ на многие вопросы, получение готовых ответов не является целью образования. А найденный через ИИ ответ сам по себе почти ничего не дает человеку, если он не знает, каким образом этот ответ получить самостоятельно.

Васильева подчеркнула, что вся совокупность человеческих знаний выстраивается последовательно, от самых основ к более сложным понятиям и концепциям. Поэтому очень важно с раннего детства учить самостоятельному мышлению.

"Если я вас научу учиться, всему остальному вас научит жизнь", – сказала Васильева на радио РБК.

Другие эксперты высказывают в целом такие же мысли. Власти заявляют то же самое, но параллельно ускоренными темпами образование переводится на рельсы ИИ, который фактически заменяет учителей. Большинству российских школьников домашнее задание уже делает ИИ, что все признают как большую проблему. В этих условиях звучат призывы вообще отменить "домашку", которая превратилась в формализм. Учительница из Москвы Ольга Климахина говорит, что массовое использование ИИ школьниками приводит к тому, что они быстро теряют навыки мышления.