Кировская область в тройке лидеров по качеству мер поддержки участников СВО

Сегодня на оперативном совещании у губернатора Александра Соколова основной темой стала помощь участникам СВО и их семьям. Согласно рейтингу Минобороны, Кировская область — на 3 месте в России по качеству мер поддержки участников СВО.



Как сообщил заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в регионе действует более 90 мер поддержки военнослужащих и их близких. При этом большая часть мер - 49 - региональная, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

С марта 2026 года Военно-социальным центром Минобороны России формируется рейтинг субъектов РФ по качеству и доступности предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.



Оценка проводится комплексно тремя федеральными ведомствами: Минобороны, Минцифры и Минэкономразвития.



"На 20 мая Кировская область занимает 3 позицию в рейтинге среди всех субъектов РФ", — сказал Дмитрий Курдюмов.

Он напомнил, что по поручению губернатора Александра Соколова в регионе постоянно вводятся новые меры поддержки. Так, для военнослужащих, ветеранов СВО и их семей действуют бесплатный проезд, бесплатное посещение детьми детского сада, бесплатное питание в школах, право на первоочередное зачисление в детский сад и школу, бесплатное обучение в вузе и многое другое.