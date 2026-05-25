Выпали из автомобиля. В Сухом Логу двое парней разбились в ДТП

В Сухом Логу 23-летний водитель "ВАЗ 2108" и его 24-летний пассажир, находившийся на переднем сидении, погибли в результате смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла в ночь на понедельник 25 мая в 01.18 часов на 10-м километре автодороги "д. Сергуловка — д. Маханово". Предварительно, парни ехали из деревни Маханово в сторону деревни Сергуловка. Водитель, вероятно, превысил скорость, потерял контроль над машиной и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Погибшие не были пристегнуты, а потому выпали из салона. Они скончались еще до прибытия бригады "скорой помощи".

Оба являются жителями Сухоложского района. Установлено, что водитель имел пятилетний стаж за рулем. Его состояние в момент аварии будет установлено в рамках назначенной экспертизы.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены необходимые процессуальные действия. Проводится расследование всех обстоятельств трагедии.

