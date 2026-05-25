Женщина пострадала при атаке БПЛА на Ярославскую область

Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на Ярославскую область. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

По его словам, минувшей ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских дронов. Мирная жительница получила незначительное осколочное ранение, от госпитализации она отказалась.

В целях безопасности перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас ограничения сняты. Евраев добавил, что угроза атаки БПЛА сохраняется.

На прошлой неделе ВСУ дважды пытались атаковать Ярославскую область. Вторая атака произошла в ночь на 22 мая, когда жители праздновали победу ХК "Локомотив" в Кубке Гагарина. Фанаты массово вышли на улицы Ярославля. Ночью, около 1.30, в городе начали греметь взрывы.