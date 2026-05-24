Первый пострадавший в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР, выписан из больницы

Первый из 10 госпитализированных, пострадавших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР, выписан из больницы, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

"На сегодняшний день один ребенок из больницы выписан, остальные получают лечение дома, девять человек получают медицинскую помощь в стационарных медицинских учреждениях", - сказал Пасечник.

Напомним, в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения.