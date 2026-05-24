Дроны ВСУ, убившие студентов колледжа в Старобельске, изготовлены на деньги западных налогоплательщиков. Как рассказала иностранным и российским журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, обнаруженные на месте трагедии фрагменты БПЛА были иностранного производства.

"Тут есть обломки вражеских БПЛА, которые изготовлены зарубежными структурами. Я здесь сегодня говорю журналистам, что обращаюсь к западным державам: "На деньги ваших налогоплательщиков изготавливаются эти дроны, комплектующие, которые убили этих детей", - приводит ее слова ТАСС.

Около 50 представителей СМИ из 19 стран прибыли на место трагедии, произошедшей в Старобельске в результате атаки ВСУ на колледж. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, пострадали более 60 детей.