Более 50 иностранных журналистов направились в Старобельск, где Киев атаковал колледж с детьми

Более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.



Она также отметила, что Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске.

Напомним, в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения.