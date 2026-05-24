Минобороны России сообщило об ударе возмездия за террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, передает корреспондент Накануне.RU.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.



Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, заявили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения.