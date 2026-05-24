Путин призвал отстаивать историческую правду и противостоять неонацизму на антифашистском форуме

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Международного антифашистского форума "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность". Текст приветствия опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Форум проходит в Москве и собрал участников из многих государств - известных политиков и общественных деятелей, представителей профсоюзного движения, женских и молодежных организаций.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, с региональными конфликтами, с растущей глобальной нестабильностью, важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии. Отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, об истинных героях, спасших народы Европы от истребления и порабощения. Это наш долг перед будущими поколениями, прочный фундамент для подлинно партнерских отношений между народами", - говорится в обращении.

Глава государства отметил, что все парламентские партии России занимают консолидированную патриотическую позицию, отстаивают суверенитет страны, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, уделяют приоритетное внимание воспитанию молодежи.

Также приветственное слово участникам направил премьер Михаил Мишустин. Он выразил уверенность в том, что Международный антифашистский форум станет площадкой для конструктивных дискуссий и содержательного диалога во имя мира и безопасности.

Михаил Мишустин заявил, что участники форума из разных регионов России и других стран отдают дань памяти героям Великой Отечественной, борцам с фашизмом и японским милитаризмом, которые отстояли свободу Отечества и принесли мир Европе. Он назвал подвиг победителей примером мужества и патриотизма, объединяющим народ в борьбе с современными угрозами. Премьер подчеркнул, что Россия всегда побеждала благодаря единству многонационального народа, и заверил, что страна не позволит забыть преступления нацизма и пересмотреть итоги Второй мировой войны.