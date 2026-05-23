23 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В Анталье автобус с россиянами попал в аварию: 14 человек в больнице

В турецкой провинции Анталья туристический автобус с гражданами России попал в ДТП. Как сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ, врачи госпитализировали 14 россиян. Сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь в местных больницах.

Сотрудники российского консульства немедленно взяли ситуацию под особый контроль. Дипломаты постоянно общаются с врачами, представителями страховой компании и турецкой полицией. Они следят за состоянием здоровья каждого туриста и помогают решать организационные вопросы.

В ведомстве уточнили, что в автобусе находилось 14 российских граждан, и все они сейчас находятся под присмотром специалистов. Дипломатическая миссия продолжает выяснять детали происшествия и координирует работу всех служб для поддержки соотечественников.

Ранее на трассе Тюмень - Омск под Заводоуковском произошло столкновение "Лады" и минивэна "Хонда", в результате которого пострадали семь или восемь человек (данные уточняются). По предварительной версии, 26-летний водитель отечественного авто не уступил дорогу минивэну, перевозившему пассажиров из Тюмени, при выезде на главную трассу.

Теги: автобус, дтп, турция


