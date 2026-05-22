Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по ЛНР

Путин назвал удар ВСУ по ЛНР террористической атакой киевской хунты

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности в режиме видеоконференции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Совещание глава начал с упоминания террористической атаки киевской хунты в ЛНР.

"В целом я высказался на этот счет, мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но, если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания", - заявил глава государства.

Ранее в СКР сообщили, что в ночь на 22 мая ВСУ с помощью четырех БПЛА нанесли прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа. В момент атаки в здании общежития предварительно находились 86 учащихся и один работник. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

Предварительно, погибли четыре человека, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы - под ними могут оставаться еще 18 человек.

Теги: Владимир Путин, ЛНР, режим ЧС, Старобельск, общежитие


