Пасечник заявил о введении в ЛНР режима ЧС регионального характера

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал ситуацию в Старобельске, где ВСУ нанесли удар по общежитию, передает корреспондент Накануне.RU

Он сообщил, что погибли шесть человек. Пока остается не установленным местонахождение 15 человек. МЧС продолжает проводить разбор завалов.



"Это страшная трагедия для всей республики. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Все службы работают в усиленном режиме. Главная задача — помочь людям. Родители находятся в пункте временного размещения. Они обеспечены всем необходимым, с ними работают психологи и медики. К оказанию помощи подключились общественники и волонтеры республики. Народный фронт ЛНР доставил более двух тонн гуманитарной помощи и развернул несколько штабов поддержки. Партия "Единая Россия" организовала сбор крови для пострадавших", - заявил он.



Пасечник также сообщил, что принял решение о введении режима ЧС регионального характера.

Ранее в СКР сообщили, что в ночь на 22 мая ВСУ с помощью четырех БПЛА нанесли прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа. В момент атаки в здании общежития предварительно находились 86 учащихся и один работник. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

Предварительно, погибли четыре человека, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы - под ними могут оставаться еще 18 человек.