ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

"Мы следим с обеспокоенностью за сообщениями о ночной атаке на здание колледжа и общежитие в Старобельске", - приводит издание его слова.

Он отметил, что в ООН в курсе сообщений о многочисленных погибших и раненых, включая детей.

По информации СК, ночью ВСУ с помощью четырех БПЛА самолетного типа нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, в тот момент в общежитии находились 86 учащихся и работник. Шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.