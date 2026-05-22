ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки"

Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки", сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас технология имеет ограничения и невозможно подключить все банки одновременно, поэтому будет поэтапность.

"В первый этап попадут крупные, системно значимые, критические сервисы. Не только банки, но и страховщиков мы здесь рассматриваем. И готовим критерии, чтобы было понимание", - приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Ранее в Госдуме призвали внести в так называемые "белые списки" все российские банки, а не только самые крупные. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в регионах граждане часто пользуются услугами небольших банков, доступ к которым оказывается заблокирован при отключении мобильного интернета.

Сейчас в "белых списках" только пять российских банков - ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС Банк и Газпромбанк.